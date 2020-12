Vergangenen Monat ist ein weiterer weltweiter

Hitzerekord verzeichnet worden: Es war der heißeste November seit

Beginn der Wetterdatenaufzeichnungen.

Martin Thiel

Der neue Novemberrekord liegt 0,1 Grad über dem letzten Spitzenwert aus dem Jahr 2016. –

Vergleicht man die Temperaturen mit dem 30-Jahres Mittel 1981 bis 2010 so war der November 2020 sogar 0,8 Grad wärmer.

Das teilte das EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus mit.

Der Herbst 2020 in Deutschland war mit 10,3 Grad Celsius (°C) im Mittel damit der viertwärmste seit 1881 –

In Baden-Württemberg war es mit durchschnittlich 10,0 °C etwas kühler Rheinland-Pfalz lag mit 10,8 °C über dem Durchschnitt.

Außerdem wurde am 15. September in Trier-Petrisberg mit 34,8 Grad die bundesweit höchste Temperatur gemessen.

Was die November Temperaturen angeht stimmen sie mit dem langfristigen Erwärmungstrend des globalen Klimas überein

2020 liegt gleichauf mit dem Rekordjahr 2016.

So der Copernicus Dienst.

Das sei ein weiteres Alarmsignal, die Politik müsse die Beschlüsse des Pariser Klimaabkommens von 2015 umsetzen.

D.h. die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad und möglichst 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen.