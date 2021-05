MoE Südzucker verdoppelt seinen Gewinn

Der Mannheimer Südzucker-Konzern hat im abgelaufenen Geschäftsjahr seinen Gewinn verdoppeln können. Der Umsatz von Europas größtem Zuckerproduzenten ist mit 6,7 Milliarden Euro auf dem Vorjahresniveau geblieben:

Den Gewinnsprung von 116 Millionen auf 236 Millionen Euro verdankt das Unternehmen dem wachsenden Zucker-Geschäft in Europa und den USA und den Sparmaßnahmen in der Produktion und Verwaltung. Die Corona-Pandemie habe die Nachfrage nach Alkohol-Grundstoffen für Hygieneartikel, Biosprit und Futtermittel besonders in die Höhe getrieben, erklärte Südzucker-Chef Niels Pörsken. Auch der Bereich Tiefkühl-Pizza konnte in der Krise deutlich zulegen.

Am Trend zu gesunder Ernährung profitiert das Unternehmen durch seine Milch-Ersatzprodukte die auf Chicoree,-Reis- und Proteinen basieren. Dieser Bereich soll noch weiter ausgebaut werden.

Der Verkauf von Fruchtzusätzen besonders Apfelsaftkonzentrate ging dagegen leicht zurück.

Für das Geschäftsjahr 2021/22 peilt Südzucker einen Gewinn zwischen 300 bis 400 Millionen Euro an. Das wäre eine weitere Gewinn-Steigerung bis zu 70 Prozent.

Zur Entwicklung der Mitarbeiterzahl wollte sich das Unternehmen nicht äußern. Es gebe Transformationen und Schulungen. Südzucker beschäftigt weltweit knapp 20 Tausend Mitarbeiter.

