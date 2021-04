30.03.2021

MoE Jahresbilanz und Ausblick Elring-Klinger

Der Autozulieferer ElringKlinger, aus Dettingen an der Erms (bei Reutlingen), blickt nach einem von der Corona-Krise beeinträchtigten Geschäftsjahr wieder zuversichtlicher nach vorne. Aus der SWR-Wirtschaftsredaktion Lutz Heyser:

Das vergangene Jahr 2020 war nicht einfach für ElringKlinger, den Spezialisten für Zylinderkopfdichtungen und Leichtbauteile bei Autos. Denn nach wie vor macht das Unternehme gut 80 Prozent seines Jahresumsatzes von rund 1,5 Milliarden Euro mit den Zulieferteilen für Diesel- und Benzinmotoren. Und die verkauften sich im Corona-Krisenjahr eben schlecht. Unter dem Strich steht in der Bilanz für 2020 also ein Verlust von gut 41 Millionen Euro. 2019 hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von rund 4,1 Millionen Euro erwirtschaftet. Die Dividende fürs abgelaufene Geschäftsjahr werde daher gestrichen, so Unternehmenschef Stefan Wolf bei der telefonischen Bilanz-Pressekonferenz. Dies stärke die Finanzkraft für den weiteren Transformationsprozess. Den hat der Automobilzulieferer schon vor einigen Jahren begonnen und treibt ihn nun weiter voran. Und setzt dabei auch auf Brennstoffzelle und Batteriekomponenten. Groß daher die Erwartung bei ElringKlinger, dass das Ergebnis schon im laufenden Jahr wieder stimmt. Immerhin wachse nun auch die globalen Automobilproduktion wieder stark. An der Börse wollte man dieser Hoffnung nicht ganz folgen, nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen für 2020 verlor die ElringKlinger-Aktie dort jedenfalls zunächst gut 2,5 Prozent.