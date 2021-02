Der Autobauer Daimler blickt optimistisch auf das laufende Geschäftsjahr. 2021 werde der Konzern bei Absatz, Umsatz und Gewinn deutlich zulegen, teilte das Unternehmen am Morgen mit.

Christof Gaißmayer

Schon das vergangene Jahr lief für Daimler besser als erwartet. 2020 verbucht das Unternehmen unterm Strich trotz Corona-Pandemie einen auf die Aktionäre entfallenden Gewinn von 3,6 Milliarden Euro. Das ist im Vergleich zum Vorjahr 50 Prozent mehr. Das Jahr 2020 war ein Stresstest, den das Daimler-Team sehr gut gemeistert hat, so Konzernchef Ola Källenius. Vorallem dank der raschen Erholung des Geschäfts in China konnte Daimler in den vergangenen Monaten aufholen. Nun blickt der Konzern zuversichtlich auf das laufende Jahr. Sollte es wegen der Corona-Pandemie keine weiteren Rückschläge geben rechnet Daimler mit einer deutlichen Steigerung bei Absatz, Umsatz und Gewinn. Rückenwind für die geplante Aufspaltung des Konzerns in eine PKW und LKW-Einheit. Bis Ende des Jahres so bestätigte Daimler heute, soll das Projekt abgeschlossen sein.