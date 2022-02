APP: Mindestlohnverstöße auf dem Bau - Bußgelder BW (SPERR 23.2., 9 Uhr)

per Mail teilen

Nach Informationen der Industriegewerkschaft BAU hat der Zoll 2021 rund 705.000 Euro Bußgelder wegen Mindestlohnverstößen auf dem Bau in Baden-Württemberg verhängt.

Das habe das Bundesfinanzministerium auf Fragen eines SPD-Bundestagsabgeordneten geantwortet.

Die IG BAU kritisiert, nicht alle Bauunternehmen zahlten den Mindestlohn, gleichzeitig beschwerten sie sich aber über fehlendes Personal. Die Gewerkschaft befürchtet, die Situation könnte sich in diesem Jahr noch zuspitzen. Hintergrund ist, dass die Branchenmindestlöhne auf dem Bau von 15 Euro 70 pro Stunde für Facharbeiten und 12 Euro 85 für Hilfsarbeiten Ende vergangenen Jahres ausgelaufen waren. Damit gilt aktuell der niedrigere allgemeine gesetzliche Mindestlohn, der im Herbst auf 12 Euro pro Stunde angehoben werden soll. Die Gewerkschaft befürchtet, die Arbeitgeber könnten das zum Anlass nehmen, den unteren Branchenmindestlohn auf dem Bau abschaffen zu wollen. Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie betont, ein einziger bundesweiter Bau-Mindestlohn sei einfacher zu kontrollieren. Zu dem Thema stehen Anfang kommender Woche Tarifverhandlungen an. In Baden-Württemberg gibt es knapp 9.000 Bauunternehmen mit mehr als 116.000 Mitarbeitenden.