Von Menschen geschaffene Objekte – etwa Plastik, Gebäude, Straßen, Maschinen – könnten demnach schon jetzt oder bald ein größeres Gewicht auf die Waage bringen als alles, was lebt: Menschen, Tiere, Pflanzen, Pilze und Bakterien.

«Diese Studie zeigt, wie viel größer als unsere eigentliche

«Schuhgröße» unser globaler Fußabdruck ist», sagte einer der Autoren.

Während die Biomasse schrumpfe, habe sich die Masse von Menschenhand hergestellter Objekte in den vergangenen 100 Jahren alle 20 Jahre verdoppelt. Gegenwärtig würden mehr als 30 Milliarden Tonnen im Jahr produziert – Woche für Woche so viel wie die gesamte Menschheit wiegt.

Ein Kunststoffexperte beim WWF Deutschland wies darauf hin, dass allein schon die massive Produktion von Plastik schwere Folgen für die Umwelt habe. Jedes Jahr gelangten Millionen Tonnen unkontrolliert in die Meere. Diese Plastikflut schädige über 800 an und im Meer lebende Tierarten.

Stefanie Peyk, SWR-Umweltredaktion