Unkrautvernichter in der Landwirtschaft können zu mehr Resistenzen bei Bakterien führen. Das haben Forscher der Universität York gezeigt. Ihre Studie ist heute in einem Fachmagazin veröffentlicht worden.

Drei weit verbreitete Herbizid-Wirkstoffe -darunter Glyphosat- greifen auch Bodenbakterien an. Schon in relativ geringer Dosis zeigte sich, dass Bakterien, die mit den Herbiziden zurechtkommen und sich stark vermehren, gleichzeitig auch die sind, die resistent gegen Antibiotika sind. Die Forscher schreiben: diese Resistenzgene werden in der Bakterienwelt gerne ausgetauscht und können so leicht auch von Bodenbakterien auf andere übergehen, die beim Menschen Krankheiten verursachen. Dann könnten Antibiotika z.B. im Krankenhaus nicht mehr wirken. Bodenbakterien könnten eine wesentliche Quelle für Resistenzen sein, meinen die Forscher. Sie haben sowohl Laborexperimente als auch Feldstudien in 11 chinesischen Provinzen gemacht.