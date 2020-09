Der Goldene Windbeutel 2020 geht an den Käsereikonzern Hochland: Bei einer Online-Abstimmung der Verbraucherorganisation foodwatch haben rund 65.000 Bürger den Grünländer Käse auf Platz 1 gewählt. TAKE Hochland wirbt mit einer Grünen Seele, mit allerlei grünem im Bild und verspricht Milch von Freilaufkühen. Das sei ein reiner Fantasiebegriff schreibt Foodwatch. Verbraucher sollten an eine Weide-Idylle denken, doch die Kühe stehen allesamt im Stall. Sie sind nur nicht angebunden. Die Aktivisten haben am Morgen versucht, den Preis am Firmensitz im Allgäu zu übergeben. Hochland hatte aber bereits angekündigt, ihn nicht zu akzeptieren. Die Kritik sei nicht angemessen. Genaue Angaben zur Haltung seien auf der Rückseite der Verpackung zu lesen. Die Firma mit über 5000 Mitarbeitern weltweit und Ein-einhalb Milliarden Euro Umsatz nennt sich selbst Familienbetrieb.