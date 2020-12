Berlin

Im Mercedes-Benz-Werk Berlin hat die IG Metall heute (Mittwoch) die 2.500 Beschäftigten zu einem Protesttag aufgerufen. Es soll nicht gearbeitet werden. Wie im Motorenwerk in Stuttgart-Untertürkheim befürchtet der Betriebsrat auch im Berliner Motorenwerk des Konzerns den Verlust von hunderten von Arbeitsplätzen.

Christof Gaißmayer

Beitrag:

Auch die Verhandlungen über die Zukunft des Berliner Mercedes-Benz-Motorenwerks stecken seit Wochen fest. Der Betriebsrat befürchtet den Verlust von bis zu 2000 der aktuell 2500 Arbeitsplätze. Mit dem Protesttag heute sollen die Mitarbeiter ihrem Ärger Luft machen. Nach einer Demonstration wird es eine Kundgebung geben. Anschließend eine Betriebsversamlung. Michael Rahmel, der Betriebsratsvorsitzende des Daimler-Werks Berlin sagte: Wir nehmen uns diesen Tag, um dem

Vorstand klar zu zeigen, dass wir uns von ihm nicht abwracken lassen“. Nach Angaben des Betriebsrats und der IG Metall will die Werksleitung in Berlin keine weiteren Investitionen im Verbrennerbereich tätigen, außerdem sollen Flächen verkauft werden. Daimler plane den Umbau des Berliner Werks zu einem Digital Campus mit dann nur noch 500 Stellen. Jan Otto der erste Bevollmächtigte der IG Metall in Berlin erklärte, er erwarte eine klare Ansage des Vorstands, dass zumindest Teile des Stilllegungsbeschlusses für Berlin zurückgenommen werden. Zukunft oder Widerstand sei das Motto des Tages. Anfang Januar werden Betriebsrat und Werkleitung wieder über die Zukunft des Daimler-Werks in Berlin verhandeln.

Christof Gaißmayer