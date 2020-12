Bundesweit beginnen in dieser Woche Tarifverhandlungen für die Metall und Elektroindustrie. Die größte deutsche Einzelgewerkschaft IG Metall verhandelt für rund 3,8 Millionen Beschäftigte in Deutschland. Den Auftakt macht heute der Tarifbezirk Küste.

„Zukunft sichern, 4 Prozent.“ Die norddeutsche IG Metall ist am frühen Nachmittag in Hamburg die erste Regionalgewerkschaft, die mit dieser Forderung in die Tarifrunde startet. 4 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 12 Monaten, Geld, das flexibel je nach Lage eines Betriebes entweder direkt in mehr Lohn oder in die Jobsicherung fließen soll. Außerdem will die Gewerkschaft ein verpflichtendes Mitspracherecht verankern, wenn es um die Zukunft eines Unternehmens geht. Auf dieses Forderungspaket hatte sich der Bundesvorstand der IG Metall Ende November verständigt. Am Mittwoch beginnen die Verhandlungen in Baden-Württemberg, in den vergangenen Jahren immer wieder Pilotbezirk für einen bundesweiten Tarifabschluss. Mit Wilfried Porth sitzt hier für die Arbeitgeber ein neuer Verhandlungsführer am Tisch. Im Vorfeld lehnte er die Forderungen der Gewerkschaft sehr deutlich ab. Arbeitgeber und Gewerkschaft liegen nicht zum ersten Mal vor einer Tarifrunde weit auseinander. Aber wegen des Wandels in der Autoindustrie und der Corona-Krise rechnen Beobachter dieses Mal mit besonders schwierigen Verhandlungen.