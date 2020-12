MoVo:

Milliardenhilfen für die Wirtschaft in Zeiten von Corona. Und hilft das was? Ja, sagt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in einer Studie. Andreas Reinhardt

Das Konjunkturprogramm der Bundesregierung zeige Wirkung, heißt es in der Studie. Es stabilisiere bereits jetzt die Wirtschaftslage und dürfte mittelfristig das Wachstum anschieben. Die Studie hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung für das Bundesfinanzministerium erstellt. 130 Milliarden Euro ist das Hilfspaket für die Wirtschaft schwer, damit werde das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr 1,3 Prozent und im kommenden Jahr um 1,5 Prozent höher liegen als ohne Konjunkturprogramm, so das DIW. Damit wird das Minus etwas abgemildert, denn die Bundesregierung rechnet damit, dass die Wirtschaft mit 5,5 Prozent deutlich schrumpft. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass das Konjunkturprogramm vor allem mittelfristig hilft, es rentiere sich bis 2024. Sie weisen allerdings darauf hin, dass die Corona-Pandemie die Effekte des Konjunkturprogramms in den kommenden Monaten reduzieren könnte, etwa, wenn die Infektionen weiter steigen und das öffentliche Leben wieder stärker eingeschränkt werden muss.