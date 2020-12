Deutschland verliert bei technischen Innovationen an Geschwindigkeit. Zu diesem Schluss kommt das Europäische Patentamt EPA in einer Studie. Bei Patentanmeldungen rund um die sogenannte vierte industrielle Revolution fällt Deutschland im internationalen Vergleich zurück.

Künstliche Intelligenz, Datenanalyse, neue Mobilfunkstandards. Die Zahl der Patente in diesen Bereichen wächst pro Jahr weltweit um rund 20 Prozent, und damit fünf Mal so stark wie in anderen Feldern. 40.000 Patentanmeldungen hat die EPA hier im Jahr 2018 gezählt. Rund 2000 davon stammen aus Deutschland, mehr als aus jedem anderen europäischen Land. Aber international reicht das nur für Platz fünf. Hinter den USA, Japan, China und Südkorea. Das Europäische Patentamt schätzt, dass Deutschlands Position noch schwächer wird, denn auch der prozentuale Zuwachs an Patenten für neue Techniken ist geringer als in den führenden Nationen. Als konkretes Beispiel nennt die Studie den Technologiekonzern Siemens. Anfang des Jahrtausends lag das Unternehmen noch auf Rang vier, im weltweiten Vergleich der patentstärksten Firmen für neue Technologien. In der neuen Untersuchung bis 2018 belegt Siemens nur noch Rang 18.