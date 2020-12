Coca-Cola ist der weltweit größte Verursacher von Plastik Müll –

Das hat das Bündnis – Break Free From Plastic hinter dem über 90 Nichtregierungsorganisationen stehen jetzt erneut in seinem Jährlichen Bericht veröffentlicht. Die globale Initiative –zu deren Gründungsmitgliedern auch das European Environmental Bureau (EEB) gehört, versucht den Plastikverbrauch sowie die Verschmutzung durch Plastik einzudämmen.

Martin Thiel berichtet.

Die Plastik Flaschen von Coca-Cola sind weltweit am häufigsten an Stränden, Flüssen und in Parks zu finden. So das Bündnis Break Free from Plastik.

Auf Platz 2 und 3 folgen Flaschen und Verpackungen von Pepsi und Nestle.

Zur Ermittlung des Rankings sammelten weltweit fast 15.000 Freiwillige insgesamt knapp 350.000 Teile von Kunststoffverpackungen. Bei 63 Prozent war ein Markenlogo noch zu erkennen.

Trotz großer Ankündigungen machen die Unternehmen dem Bündnis zufolge bei der Vermeidung von Plastikmüll »null Fortschritt«.

Auch die DUH prangert regelmäßig an, dass Coca-Cola seit Jahrzehnten eigene Umweltversprechen bricht und sogar gegen Pfandsysteme, Abfallvermeidung und Mehrweg agiert.

Statt auf Einwegverpackungen müssten die Unternehmen aber auf Mehrwegsysteme setzen. Dafür fordern die Umweltschützer verbindliche gesetzliche Regelungen statt freiwilliger Unternehmensinitiativen.