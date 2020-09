Die Unternehmen der Chemieindustrie in Deutschland sehen nach dem Einbruch ihrer Geschäfte durch die Corona-Krise die Talsohle der Rezession durchschritten. Wir sehen erste Anzeichen einer Erholung, sagte VCI-Präsident Christian Kullmann bei der Halbjahresbilanz des Branchenverbands in Frankfurt. Die Nachfrage nach Chemikalien und Pharmazeutika dürfte sich im zweiten Halbjahr stabilisieren – wenn ein neuer Shutdown verhindert werden könne. Die Überwindung der Krise werde aber noch Zeit brauchen, so VCI-Präsident Kullmann. Die Branche sei noch deutlich von einer schwungvollen Konjunktur entfernt. Laut einer Umfrage geht die Hälfte der Chemie-Unternehmen davon aus, bis Ende 2021 wieder das Niveau von vor der Krise zu erreichen. Rund 20 Prozent rechnen damit erst Ende 2022 – und gut 13 Prozent erwarten, dass sie den Rückgang noch später oder gar nicht kompensieren können. Insgesamt geht man beim VCI davon aus, dass die Umsätze der Branche in diesem Jahr um sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurückgehen werden, die Produktion um drei Prozent. Trotz des Einbruchs sei die Chemieindustrie besser durch die Corona-Krise gekommen als andere Branchen, so die Bilanz des VCI-Präsidenten. Die Unternehmen hätten die Situation aus Nachfrageeinbruch, gestörten Lieferketten sowie der Umstellung auf das mobile Arbeiten gut gemeistert. Betroffen waren und sind es zum Teil immer noch vor allem Zulieferbetriebe der Autoindustrie. Die Herstellervon Desinfektionsmitteln, Medikamenten, Reinigungsprodukten und Seifen konnten dagegen zeitweise eine coronabedingte Sonderkonjunktur verzeichnen. Sabine Geipel //SWR-Wirtschaftsreaktion