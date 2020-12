Dürfen Unternehmen von ihren Kunden eine extra Gebühr verlangen. Wenn diese mit Paypal bezahlen. Darüber verhandelt heute der Bundesgerichtshof. Die Wettbewerbszentrale, die sich um die Einhaltung von Verbraucherschutzbestimmungen kümmert, hat Flixbus verklagt.

Text:

Für Kunden ist das Bezahlen mit Paypal oder der sogenannten Sofortüberweisung kostenlos. Um diese beiden Anbieter geht es heute vor dem BGH. Der Verkäufer, der Händler, zahlt allerdings an beide eine Gebühr. Das Münchner Fernbusunternehmen Flixbus hatte eine zeitlang diese Gebühr an seine Kunden weitergegeben, gestaffelt nach der Höhe des Ticketpreises. Macht das nach eigenen Angaben inzwischen nicht mehr. Die Wettbewerbszentrale sagt, dass sie aber noch weitere Unternehmen kennt, die so handeln. Deshalb wird der Richterspruch ein Grundsatzurteil für solche Fälle sein. Seit 2018 gilt in Deutschland eine EU-Vorgabe, die zusätzliche Entgelte beim Überweisen verbietet. Es ist aber nicht klar formuliert, ob das auch für Dienstleister wie Paypal gilt. Das Landgericht München hatte Flixbus solche Extragebühren verboten, das Oberlandesgericht hat anschließend genau andersrum entschieden. Ob heute schon ein abschließendes Urteil in Karlsruhe fällt, ist offen.