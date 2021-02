Auch 10 Jahre nach dem Reaktorunglück im japanischen Fukushima sind die Folgen noch messbar. Das geht aus einer Auswertung des deutschen Bundesamtes für Strahlenschutz hervor, die die Behörde heute veröffentlicht hat.

Auch heute noch kann ein Sperrgebiet so groß wie die Stadt München nur mit Genehmigung betreten werden. Dort kann die Strahlenbelastung 10mal so hoch sein, wie das natürlicherweise der Fall ist. Darüber hinaus allerdings sind die Böden kaum noch mit Strahlenmaterial belastet. Im Meer waren – wegen der extremen Verdünnung – schon zwei Jahre nach dem GAU keine höheren Werte mehr messbar. In der Ruine selbst lagern noch 800 t hochstrahlender, geschmolzener Kernbrennstoff und über die Zeit sind 1,2 Mio t kontaminiertes Wasser auf dem Gelände gesammelt worden. Der Betreiber, TEPCO, hat den Antrag gestellt, das ins Meer einleiten zu dürfen. Zuletzt hatte vor knapp zwei Wochen fallender Druck in zwei zerstörten Reaktoren darauf hingewiesen, dass das neueste Erdbeben vor knapp zwei Wochen möglicherweise weitere Risse hat entstehen lassen .