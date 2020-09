Die hohen Auftragsbestände aus dem vergangenen Jahr haben der Baubranche in Baden-Württemberg durch die Corona-Zeit geholfen. Die Prognose für die kommenden Monate wurde nach unten korrigiert. 13 Prozent weniger Auftragseingänge in der ersten Jahreshälfte trüben die Stimmung in der Bauwirtschaft. Vor allem im Juni schrumpfte das Volumen dramatisch um 22 Prozent. Der Rückgang der Auftragseingänge von heute werde sich auf den Umsatz im kommenden Jahr auswirken, sagte der Präsident der Bauwirtschaft Baden-Württemberg Markus Böll heute bei der Pressekonferenz in Stuttgart. Er appellierte unter anderem an die Kommunen die Investitionen der öffentlichen Hand zur Instandhaltung des Straßenverkehrsnetzes als Aufträge zügig an die Bauunternehmen herauszugeben. Die befindet sich zur Zeit im Tarifkonflikt mit der Gewerkschaft. Im Raum steht ein Schlichterspruch unter anderem mit einer Einmalzahlung von 500 Euro plus 2,6 Prozent Lohnerhöhung. Von Seiten der Bauwirtschaft wurde Schlichterspruch als “Fair” bezeichnet.