Die Renaturierung von Flußauen in Deutschland macht nur sehr geringe Fortschritte. Das geht aus dem zweiten Auenzustandsbericht hervor, den Bundesumweltministerin Svenja Schulze und die Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz, Beate Jessel, in Berlin vorgelegt haben.

Nur 9% der ehemaligen Auen an Deutschlands Flüssen sind in einem wenigstens naturnahen Zustand. Ein Drittel sind schwer eingeschränkt und 60% sind schlicht keine Auen mehr. Sie sind durch Flussbegradigungen, Bebauung und Trockenlegung teilweise wohl für immer verloren. Trotz einiger Renaturierungen: das Ziel der Nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt wird deutlich verfehlt. Die natürlichen Überflutungsfläche an Flüssen sollen um 10 Prozent vergrößert werden. Bisher sind nur ein einhalb Prozent dazugekommen.

Die meisten Renaturierungsprojekte wurden am Rhein und seinen Nebenflüssen umgesetzt. In Baden-Württemberg gab es aber auch an der Donau zwischen Hundersingen und Binzwangen eine größere Maßnahme.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze betonte: Auen leisteten einen wichtigen Beitrag zum vorsorgenden Hochwasserschutz und zum Klimaschutz gleichermaßen.