Anmoderation: Rund 60 Kleidungsstücker kauft sich im Schnitt jeder von uns, jedes Jahr. Leisten können wir uns das, weil T-Shirts, Hosen und Hoddies so schön billig sind. Den Preis zahlen die anderen, die Arbeiter und Arbeiterinnen, in Entwicklungs- und Schwellenländern, die unter Bedingungen arbeiten, die schlicht menschenunwürdig sind. Das ändern will der grüne Knopf, ein Siegel, das Kleidungsstücke tragen dürfen, bei deren Produktion zumindest in einigen Bereichen auf Arbeitsbedingungen und Umweltschutz geachtet wurde. Heute wird der grüne Punkt ein Jahr alt. Aus der SWR-Umweltredaktion Susanne Henn Er verbietet unter anderem Kinderarbeit, den Einsatz umweltschädlicher Chemikalien und schreibt die Zahlung eines Mindestlohns vor. Das sind nur drei von 50 Kriterien, die Unternehmen erfüllen müssen, wenn Sie ihre Textilien mit dem grünen Knopf labeln wollen. Und die Bilanz nach einem Jahr kann sich sehen lassen. 52 Unternehmen machen mittlerweile mit, das sind doppelt so viele wie beim Start vor einem Jahr. Vom Ökolabel bis hin zum Discounter sind alle vertreten. Rund 50 Millionen Textilstücke mit grünem Knopf wurden seither verkauft, nicht nur Kleidung, sondern auch Bettwäsche, Schürzen und - gerade besonders beliebt – Atemmasken. Das entspricht – je nach Rechenart – einem Marktanteil von 1,5 bis 3 Prozent. Das klingt erst einmal ernüchternd, aber als das Biosiegel eingeführt wurde, lief das erste Jahr genauso. Und der Anteil wird steigen, denn gerade erst haben Caritasverband und Diakonie ein Abkommen unterzeichnet, etwa ihre Wäsche für Heime nur noch aus nachhaltiger Produktion zu beziehen, Hotelketten und Klinikkonzerne haben ähnliches angekündigt. Und: ein Drittel der Verbraucher kennen den grünen Punkt schon und davon halten 70 Prozent das Siegel für vertrauenswürdig Das hört sich nach dem Beginn einer Erfolgsgeschichte an, aber: Denn auch wenn sich eine Vielzahl von Unternehmen mittlerweile am grünen Knopf beteiligen – die ganz großen der Branche sind noch dabei, denn Mitmachen ist nach wie vor freiwillig – das ist einer der Hauptkritikpunkte. Nur ein Lieferkettengesetz könne verbindlich dafür sorgen, dass sich die Standards in der Textilbranche für alle dauerhaft verbessern. Auch wenn das Entwicklungsministerium schon lange daran arbeitet, müsse es endlich kommen, kritisiert der Bundesverband der Verbraucherzentralen. Nächster Kritikpunkt: Auch wenn das Siegel einen Mindestlohn vorschreibt, muss dieser nicht existenzsichernd an – für Menschenrechtsorganisationen ein untragbarer Zustand. Und zudem kontrolliert der grüne Knopf die Einhaltung seiner Kriterien bisher nur in den Bereichen, Färben, Zuschneiden und Nähen. Baumwollanbau und die Stoffproduktion sollen erst ab Ende des nächsten Jahres dazukommen. Es bleibt also noch einiges zu tun, damit der grüne Knopfwirklich ein Erfolg wird