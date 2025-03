Alkoholfreie Weine auf der ProWein

per Mail teilen

Beim Bier ist es schon ganz normal: Wer in der Kneipe oder auf dem Familienfest zur Variante OHNE Alkohol greift, muss sich längst keine dummen Sprüche mehr gefallen lassen: Die Alkoholfreien schmecken und sind gesellschaftlich akzeptiert. Jetzt ziehen auch Wein und Sekt bei dieser Entwicklung nach: Im Restaurant oder im Supermarkt sind immer häufiger Weine ohne Alkohol zu finden.

Wie groß dieses Segment mittlerweile ist, und was die Gründe für den Erfolg sind, dazu hat sich Dominik Bartoschek aus dem ARD Verbraucher-Kompetenzcenter auf der Weinmesse ProWein in Düsseldorf umgehört…