Wintersport im Schwarzwald NEU

Der Lifte am Seibelseckle und am Unterstmatt gehen heute in Betrieb. Die Hänge sind in den vergangenen Tagen ausreichend beschneit worden. Am Mehliskopf und am Hundseck reicht der Schnee dagegen noch nicht aus, um am Wochenende die Lifte zu öffnen. Auch die Loipen an der Schwarzwaldhochstraße sind noch nicht präpariert. Kaltes Vergnügen mit Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen erwartet die Wintersportler auf der Freiluft-Eisbahn am Wiedenfelsen.