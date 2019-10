per Mail teilen

Bei Unabhängigkeitsprotesten in Barcelona ist in der Nacht zu Samstag die Gewalt eskaliert. Nach Angaben der spanischen Regierung lieferten sich rund Hunderte gewaltbereite Demonstranten über Stunden Straßenschlachten mit der Polizei.

Barcelona hat die schlimmste Krawallnacht seit dem Wiederaufflammen der Unabhängigkeitsproteste hinter sich. Die Proteste waren im Vergleich zu den vorangegangenen Tagen außergewöhnlich - sowohl was die Länge der Auseinandersetzung, als auch die Intensität angeht.

Am frühen Freitagabend waren vorwiegend junge Menschen zum Polizeipräsidium in der Innenstadt gezogen. Dort bewarfen sie Polizisten mit Steinen und anderen Gegenständen und zündeten Barrikaden und Container an.

Die Polizei schoss mit Schaumgeschossen und warf Rauchbomben. Zudem setzte sie erstmals einen Wasserwerfer ein.

Die Proteste verlagerten sich im Laufe des Abends in andere Teile der Stadt. Noch am frühen Samstagmorgen sorgten einzelne versprengte Gruppen dort für Unruhe. Die Polizei wirkte zeitweise überfordert. Laut der Einsatzkräfte sind die Krawallmacher auffallend jung und gut organisiert. Die Polizei rechnet damit, dass die Proteste auch in den kommenden Tagen anhalten werden.

Innenminister verurteilt Gewalt

Der katalanische Innenminister Miquel Buch sagte, "eine solche extreme Gewalt" habe es in Katalonien "noch nie gegeben". "Das sind natürlich keine Separatisten, das sind Gewalttätige". Diese würden es jedoch nicht schaffen, die Befürworter der Unabhängigkeit "zu besudeln", sagte der Vertreter der separatistischen Regionalregierung.

Seit Montag kommt es jede Nacht zu Ausschreitungen. Hintergrund sind die Urteile gegen neun Seperatistenführer. Sie müssen bis zu 13 Jahre ins Gefängnis.