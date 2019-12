Christen in aller Welt feiern das Weihnachtsfest. Im Heiligen Land zog am Dienstag die traditionelle Weihnachtsprozession von Jerusalem nach Bethlehem.

In Bethlehem fanden an Heiligabend die Weihnachtsfeierlichkeiten statt. Den Auftakt machte der Jerusalemer Patriarchatsleiter Erzbischof Pierbattista Pizzaballa mit dem Einzug in die Geburtsstadt Jesu. Er fuhr in einem Autokonvoi von Jerusalem in Israel bis nach Bethlehem im Westjordanland. Das letzte Stück der Strecke legte Pizzaballa zu Fuß zurück.

Viele Besucher aus dem In- und Ausland jubelten dem Erzbischof zu: "Diese Menschen hier stehen zu sehen, ihr Engagement zu sehen, das ist Weihnachten!", sagte der Italiener. Begleitet wurde der Erzbischof von knapp 3.200 Pfadfindern aus 25 Gruppen. Zur Mitternachtsmesse wird unter anderem der palästinensische Präsident Mahmud Abbas erwartet.

Nach biblischer Überlieferung wurde Jesus in Bethlehem geboren. Jerusalem wiederum ist der Ort von Kreuzigung und Auferstehung.