Wieder bedrohen Feuer nordkalifornische Weinbauregionen. Erst vor zwei Jahren hatten heftige Waldbrände hier schwere Schäden angerichtet. Im Süden Kaliforniens fliehen Menschen vor den Flammen.

Waldbrände haben in Kalifornien Tausende Menschen in die Flucht getrieben. Die beiden größten Feuer in dem US-Bundesstaat wüteten in dem Weinbaugebiet Sonoma County und bei Santa Clarita nahe Los Angeles, teilte die Brandschutzbehörde mit.

200.000 Menschen waren ohne Strom

Um die Gefahr weiterer Brände durch beschädigte Leitungen zu bannen, schalteten Energieversorger in manchen Orten den Strom ab. Medienberichten zufolge waren zeitweise gut 200.000 Kunden betroffen.

Der Wetterdienst warnte, starke Winde könnten manche Feuer am Wochenende weiter anfachen. Eindrücke von den verheerenden Bränden sehen Sie im Video.