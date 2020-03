Die Weltgesundheitsorganisation stuft die Verbreitung des neuen Coronavirus Sars-CoV-2 nun als Pandemie ein. Das sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf. Aus Zürch berichtet Dietrich Karl Mäurer. MoE: Weltweit gebe es nun mehr als 118-tausend Fälle in 114 Ländern. Fast 4300 Menschen haben ihre Leben verloren. Tausende würden in Krankenhäusern um ihr Leben kämpfen. Das sagte der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf. In den kommenden Tagen und Wochen erwarte er, dass die Zahl der Infektionen, Todesfälle, und betroffenen Länder ansteige. Die WHO sei sehr besorgt – über das alarmierende Niveau der Verbreitung und der Schwere einerseits, aber auch über das alarmierende Niveau der Inaktivität. Daher komme man zu der Einschätzung, Covid-19 als Pandemie zu charakterisieren. Pandemie sei ein Wort, dass nicht leichtfertig verwendet werde. Es sei ein Wort, wenn es missbraucht werde, das zu unbegründete Angst führen könne oder zur unbegründeten Annahme führe, dass der Kampf bereits vorbei sei. Das könne zu unnötigen Leiden und Tod führen. Der Begriff Pandemie ändere nicht die Strategie der WHO im Kampf gegen die Krankheit und ändere nicht, was die Länder tun sollten, mahnte der WHO-Generaldirektor. Dietrich Karl Mäurer, Zürich

