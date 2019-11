per Mail teilen

Das Bundesregierung will Gaffer härter bestrafen. Auch denjenigen, die heimlich Aufnahmen intimer Körperregionen machen, drohen höhere Strafen.

Das ist richtig so, findet Christoph Jähnert, SWR-Korrespondent in Berlin. Auch wenn diese Dinge eigentlich jedem klar sein sollten, "die nur ein Mindestmaß an Erziehung genossen haben."