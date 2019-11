Türkei kündigt Grenzpatrouillen an

Anmod: Die Türkei hat angekündigt, mit ihren Patrouillen in Nordsyrien zusammen mit Rußland zu beginnen. Zuvor war Waffenruhe ausgelaufen, die beide Länder vor einer Woche vereinbart hatten. Text: Bei den Patrouillen wolle man überprüfen, ob die Kurdenmiliz YPG die Grenzregion tatsächlich verlassen hat. Das twitterte der türkische Kommunikationschef Altun nach dem Ende der Frist. Rußland zeigte sich weniger skeptisch. Alles laufe nach Plan, die YPG habe sich zurückgezogen, hatte Außenminister Schoigu schon kurz zuvor erklärt. Jetzt hätten syrische Grenztruppen und die russische Militärpolizei die Kontrolle übernommen. Die beiden Präsidenten Putin und Erdogan hatten sich vor einer Woche in Sotschi auf die Feuerpause geeinigt - und auf gemeinsame Patrouillen im Anschluß. Nach türkischen Angaben berät eine russische Militär-Delegation in Ankara über Einzelheiten der Vereinbarung von Sotschi. Es gehe darum dauerhaften Frieden in Nordsyrien zu gewährleisten. Meldungen, wonach es Kämpfe zwischen der türkischen und der syrischen Armee an der Grenze gegeben habe, wurden nicht offiziell bestätigt. Die Türkei hatte vor knapp zwei Wochen eine Offensive in Nordsyrien begonnen, um die Kurdenmilz YPG ins Landesinnere zu vertreiben. In einem Streifen, der 30 Kilometer ins Land hineinricht, will sie syrischen Flüchtlinge ansiedeln.