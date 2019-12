Trauer und Anteilnahme um getöteten Feuerwehrmann

Rund 300 Feuerwehrleute haben am Vormittag in Neusäß Abschied genommen von ihrem getöteten Kameraden. Der 49 Jahre alte Familienvater war bei einer Auseinandersetzung mit Jugendlichen auf dem Augsburger Königsplatz am Freitag vor einer Woche zu Tode gekommen.