Es gibt viele Risiken im gerade vorgestellten Haushaltsplan von Finanzminister Olaf Scholz (SPD), findet SWR-Hauptstadtkorrespondent Alfred Schmidt.

Vor allem die Tatsache, dass alle Ministerien weniger ausgeben sollen sei riskant. Zudem solle Deutschland in Afrika investieren - so, wie von Kanzlerin Angela Merkel versprochen. Und auch bei der Bundeswehr könne es so nicht weitergehen, so Schmidt.