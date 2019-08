In Hongkong haben Hunderte regierungskritische Demonstranten am Flughafen protestiert. In der Ankunfts- und Abflughalle organisierten sie einen Sitzstreik und machten Touristen auf die Situation in der chinesischen Sonderverwaltungszone aufmerksam. Für das Wochenende sind weitere Proteste im Zentrum Hongkongs angekündigt.

Seit etwa zwei Monaten kommt es in der Finanzmetropole immer wieder zu Demos mit Hunderttausenden Teilnehmern. Teilweise kam es dabei zu Ausschreitungen.

Ausgelöst wurden die Massendemonstrationen durch einen Gesetzentwurf zur Auslieferung mutmaßlicher Krimineller an China. Zwar hat Regierungschefin Carrie Lam dieses inzwischen für "tot" erklärt, die Protestierenden gehen nun aber gegen die Regierung selbst und das harte Vorgehen der Polizei auf die Straße.