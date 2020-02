per Mail teilen

Gerade an den Fastnachtstagen sind die Bahnhöfe voll mit Menschen. Nicht wenige sind betrunken. Die Bundespolizei greift deshalb zu ungewöhnlichen Methoden, um die Fahrgäste zu schützen - zum Beispiel zu Musik.

Am Bahnhof "Römisches Theater" in Mainz dröhnt am Rosenmontag laut "YMCA" von der Gruppe Village People aus Boxen. Es sind nicht etwa die mitgebrachten Lautsprecher von Feiernden, sondern von der Bundespolizei. Daneben steht wie ein Karaokesänger Bundespolizist Michael Schreiber.

Nur, dass er nicht singt, sondern die Menschen bei einfahrenden Zügen warnt, vorsichtig zu sein. An Fastnacht sind viele Menschen am Bahnhof unterwegs, teilweise alkoholisiert. Im Gedränge auf den Bahnsteigen kann es schnell gefährlich werden.

Michael Schreiber sorgt mit humorvollen Ansagen für Sicherheit am Bahnsteig SWR SWR

Musik entspannt die Feiernden

Zwölf Stunden ist Michael Schreiber im Dienst, um bei den Fahrgästen für gute Laune zu sorgen. "Musik entspannt", sagt er. "Die Leute, die tanzen sind aufmerksam und kommen auch nicht auf die Idee, zum Beispiel eine Schlägerei anzuzetteln." Musik sorge für Deeskalation.

Bei den Reisenden kommt der Service der Bundespolizei an. Sie finden gut, dass die Polizisten sich einfach unter die Fastnachter mischen und mitfeiern, aber gleichzeitig für Sicherheit am Bahnhof sorgen.