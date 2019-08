Festnahme nach tödlichen Schüssen in Texas

per Mail teilen

Bei einer Schießerei in einem Einkaufszentrum sind in der Grenzstadt El Paso im US-Bundesstaat Texas 20 Menschen getötet worden. Nach Polizeiangaben wurden weitere 26 Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. Der mutmaßliche Schütze habe in einem Supermarkt um sich geschossen. Er wurde verhaftet.

Es handelt sich den Behörden zufolge um einen 21-jährigen Weißen. Laut Polizei wurde ein Schriftstück sichergestellt, das auf ein sogenanntes Hass-Verbrechen hindeute. Es sei aber noch nicht bestätigt, dass es auch von dem 21-Jährigen stamme. US- Präsident Donald Trump sprach von einem Akt der Feigheit.