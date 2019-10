per Mail teilen

Das Verteidigungsministerium der USA hat erstmals Videomaterial von dem Einsatz öffentlich gemacht, bei dem am Sonntag der IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi getötet wurde.

Die Identität al-Baghdadis sei anhand von DNA-Proben zweifelsfrei nachgewiesen worden, erklärte der Kommandeur der US-Streitkräfte im Nahen Osten, General Kenneth McKenzie, am Mittwoch vor Journalisten im US-Verteidigungsministerium. Der Leichnam al-Baghdadis sei nach der Identifizierung auf See im Einklang mit dem Kriegsrecht bestattet worden.

Ein Militärhund, der al-Baghdadi in den Tunnel gefolgt war, wurde verletzt. Die Spezialkräfte flogen in den acht Hubschraubern wieder quer über Syrien zurück zu ihrem US-Stützpunkt. Wie viele Soldaten an dem Einsatz beteiligt waren, hält das Militär geheim. Zu dem Versteck seien die US-Kräfte durch einen IS-Informanten gelangt.