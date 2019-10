Nach ersten Erfolgen beim Plastiksammeln im Meer will "The Ocean Cleanup" nun früher eingreifen. Plastikmüll soll bereits in Flüssen abgefangen werden und somit gar nicht erst ins Meer geraten.

"The Ocean Cleanup" will jetzt auch Flüsse von Plastik befreien

