Neuer Kurswechsel in der amerikanischen Nahostpolitik: Die US-Regierung betrachtet den israelischen Siedlungsbau im Westjordanland nicht mehr als illegal - gegen den Willen der EU.

Die USA hatten erklärt, dass sie den israelischen Siedlungsbau nicht mehr als Rechtsverstoß ansehen. Außenminister Mike Pompeo begründete das damit, dass es den Friedensprozess nicht vorangebracht habe, die Siedlungen für illegal zu erklären.

Die Europäische Union will sich dem Kurswechsel der USA in der Nahost-Politik nicht anschließen. Alle Siedlungsaktivitäten Israel in den besetzten Palästinensergebieten seien nach dem Völkerrecht illegal, sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini in Brüssel. Eine Zwei-Staaten-Lösung werde unterhöhlt.