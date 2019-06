Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer steht nach ihren Aussagen über die Oberbürgermeisterwahl in Görlitz in der Kritik.

Bei Twitter hatte sie geschrieben, der Sieg des CDU-Kandidaten Octavian Ursu gegen den AfD-Bewerber Sebastian Wippel zeige, dass ihre Partei die bürgerliche Kraft gegen die AfD sei. Allerdings gelang der Wahlsieg nur, weil die Grünen und die Linkspartei ihre Kandidaten zurückgezogen hatten.

AKK korrigiert Tweet am Morgen

Am Morgen korrigierte sie ihren Tweet und bedankte sich für dieses Bündnis. Damit habe man verhindert, dass die AfD in Verantwortung komme. Das müsse auch das Ziel für die Landtagswahl in Sachsen im Herbst sein. Doch für die in den vergangenen Wochen eher glücklos agierende CDU-Chefin war es ein "weiteres Fettnäpfchen", wie SWR-Hauptstadt-Korrespondent Dirk Rodenkirch meint.