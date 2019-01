Militärflugzeug bei Übungsflug im Jura-Gebirge abgestürzt

Nachdem am Vormittag ein französisches Kampfflugzeug vom Radar verschwunden war, haben Suchtrupps nun Trümmer der Maschine am Rande des Jura-Gebirges entdeckt. Die mit zwei Personen besetzte, unbewaffnete Maschine war am Morgen vom ostfranzösischen Militärflughafen Nancy-Orchey, zu einem Übungsflug gestartet. Sabine Wachs: Schon kurz nach dem das Kampfflugzeuges vom Radar verschwunden war, wurden Suchtrupps und Rettungskräfte in die Umgebung des Jura Gebirges geschickt. Das teilte die französische Luftwaffe mit. Dichter Nebel, heftiger Schnee und die damit verbundene sehr schlechte Sicht erschwerten die Sucharbeiten. Erst am Nachmittag haben Einsatzkräfte erste Trümmerteile im Jura-Gebirge, nahe der Schweizergrenze in einem Waldstück entdeckt. An Bord der Maschine des Typs Mirage 2000 D sollen sich zwei Piloten befunden haben. Von ihnen fehlt bislang jede Spur. Im Ort Mignovillard wurde nach Informationen des Fernsehsenders France 3 eine Koordinierungsstelle für die weitere Suche