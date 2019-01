Familien mit kleinem Einkommen sollen bald jeden Monat mehrere Hundert Euro zusätzlich in der Tasche haben - durch das "Starke-Familien-Gesetz". Bringt das was? Ein Kommentar von Berlin-Korrespondentin Dagmar Pepping.

Keine Frage: Armut der Jüngsten in unserer Gesellschaft und von kinderreichen Familien gehört zu den größten sozialen Problemen in diesem Land. Es ist deshalb richtig, dass die Regierung jetzt zusätzliches Geld in die Hand nimmt, um diejenigen Familien zu unterstützen, die trotz Arbeit kaum über die Runden kommen. 15 Euro mehr im Monat beim Kinderzuschlag sind keine riesige Summe, da haben Vertreter der Sozialverbände oder Politiker der Linkspartei durchaus Recht. Aber: Zu den bald 185 Euro Zuschlag pro Monat kommt das reguläre Kindergeld. Außerdem satteln SPD und Union beim sogenannten „Bildungs- und Teilhabepaket“ drauf: 50 Euro zusätzlich für Schulbedarf, eine kostenlose Beförderung zur Schule dazu ein kostenloses Mittagessen dort oder in Kitas. Außerdem erhalten Kinder leichteren Zugang zu Nachhilfeunterricht. Diese Maßnahmen helfen Familien mit vergleichsweise wenig Geld ganz konkret im Alltag. Kostenpunkt: Eine Milliarde Euro pro Jahr für den erhöhten Kinderzuschlag, weitere