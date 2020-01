Kürzer: Hotelier plant neue Touristenattraktion

Wilgartswiesen: Ein Hotelier plant nach eigenen Angaben ein sogenanntes Biosphärencamp in der Nähe von Hofstätten, einem Ortsteil von Wilgartswiesen in der Südwestpfalz. Der Ortgemeinderat von Wilgartswiesen wird in den kommenden Wochen darüber entscheiden, ob das Camp in einem Wochenendgebiet gebaut werden darf. Der Hotelier möchte rund eine Million Euro investieren. Das Biosphärencamp soll auf einem 8.000 Quadratmeter großen Gelände entstehen. Neben Zeltplätzen sollen dort unter anderem auch moderne Holzhäuser gebaut werden – sowie eine so genannte Sternen-Lodge. Das ist ein Gebäude mit Dachterrasse und Himmelsteleskop. Mit diesem sollen Gäste den Sternenhimmel beobachten können. Der Hotelier hofft, dass er bei dem Projekt – sollte es gebaut werden dürfen - finanziell von der EU unterstützt wird. Nach Angaben des Bürgermeisters von Wilgartswiesen, Manfred Schoch, ist das Projekt im Gemeinderat umstritten. Während sich die einen mehr Touristen davon versprächen, empfänden es andere als zu groß.