Kollegentypen Spezial: Der Runtermacher

Egal wie das Gespräch mit dem Runtermacher anfängt, spätestens nach drei Sätzen über irgendein Thema fängt er an einen unserer Kollegen runterzumachen. Nach dem Motto: „Hast du mitbekommen, was der Müller wieder für einen Schwachsinn verzapft hat? Der bekommt auch gar nix auf die Reihe!“ Ich will mir das weder anhören, noch mitmachen, was also kann ich sagen, damit er aufhört?