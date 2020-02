Die Klinik in der besonders betroffenen Metropole Wuhan wurde in Schnellbauweise aufgebaut und soll am Montag eröffnet werden. 1.000 Betten werden dort zur Verfügung stehen, so die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua.

