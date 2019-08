per Mail teilen

Im Ringen um einen geregelten Austritt Großbritanniens aus der EU hat der britische Premierminister Boris Johnson Gesprächsbereitschaft signalisiert. "Wir schaffen das", sagte er auf Deutsch.

Er wolle einen geregelten Austritt seines Landes aus der Europäischen Union, sagte Johnson bei seinem Antrittsbesuch bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Bei seiner Ankunft in Berlin hatte es "No Brexit"-Rufe von Bürgern gegeben.

Merkel: Regierung auf harten Brexit vorbereitet

Auch Merkel warb noch einmal für einen geordneten Austritt. Die Bundesregierung sei aber auch auf einen Brexit ohne Vertrag vorbereitet, sagte sie am Mittwochabend. Es gehe jetzt darum, den Austritt so zu gestalten, dass weiterhin gute Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU sowie Deutschland möglich seien.

Heute trifft Johnson Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron. Auch mit ihm will er über den Brexit-Vertrag sprechen.

Labour-Abgeordneter: "Parlament wird Johnson stoppen"

Der britische Labour-Abgeordnete Ben Bradshaw geht nicht davon aus, dass Großbritannien ohne Vertrag aus der Europäischen Union ausscheiden wird. Bradshaw sagte im SWR: "Das Parlament wird Johnson in den nächsten Wochen stoppen."

Dauer 3:37 min Labour-Abgeordneter Ben Bradshaw:"Das Parlament wird den Brexit verhindern" Labour-Abgeordneter Ben Bradshaw:"Das Parlament wird den Brexit verhindern"

Es werde entweder mit einem Gesetz einen harten Brexit verhindern oder Johnson stürzen. "Es gibt genügend konservative Abgeordnete, die dazu im Extremfall mit oppositionellen Labour-Abgeordneten bereit wären." Eine zeitlich befristete Regierung würde eine neue Volksabstimmung oder Neuwahlen herbeiführen, so Bradshaw. Die neue Regierung könne dann weiter mit der EU verhandeln und zu einer vernünftigen Lösung kommen, so der britische Labour-Abgeordnete im SWR.

Häfen in Niedersachsen fühlen sich gut vorbereitet

Sollte es trotzdem am 31. Oktober einen No-Deal-Brexit geben, würde das vor allem die Wirtschaft treffen. Denn ohne ein Brexit-Abkommen müsste es für britische Ein- und Ausfuhren zum Beispiel wieder Zoll-Kontrollen geben. In Niedersachsen sieht man einen harten Brexit offenbar entspannt. Die dortige Dachorganisation "Niedersachsen Ports" umfasst neun Häfen, in denen pro Jahr insgesamt rund 50 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen werden. Der Geschäftsführer der "Niedersachsen Ports", Holger Banik, sagte im SWR, er rechne für Ende Oktober nicht mit Problemen:

"Auf Rückstaus sind wir bei einem harten Brexit sehr gut vorbereitet, weil wir eine hohe Flächenverfügbarkeit haben. Das heißt, unsere Flächen sind ausreichend für die Kontrollen. Wir haben uns darauf eingerichtet, dass unsere Treiber und der Zoll alles abhandeln können, um so mögliche Staus zu umgehen." Holger Banik, Geschäftsführer der "Niedersachsen Ports"

Als einen Vorteil sieht Banik auch, dass bereits im Frühjahr mit einem No-Deal-Brexit gerechnet worden war. "So waren wir schon im März darauf vorbereiten. Die Verschiebung hat nur dazu geführt, dass wir uns noch weiter vorbereiten konnten und jetzt die Zollbeamten und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Hafen so vorhanden sind, dass wir das abwickeln können", erklärt Banik.