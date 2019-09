Iran reagiert auf US-Maßnahmen

Anmod: Der Iran hat mit scharfen Worten auf die jüngste US-Maßnahmen reagiert. Washington erlies weitere Sanktionen und verstärkt seinen Truppen am Persischen Golf. Text: US-Verteidigungsminister Espen hatte erklärt, dass sie weitere Truppen und militärisches Gerät nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate verlegen. Die beiden Regierungen hätten darum gebeten. Der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden, Salami, drohte, bei einem Angriff mit einem massiven Gegenschlag. Man werde nie einen Krieg auf iranischem Boden zulassen. Das Land des Angreifers würde zum Hauptschlachtfeld. US-Präsident Trump hatte gestern noch dazu aufgerufen, einen Krieg zu vermeiden, er neige nicht sofort zu einem Militärschlag. Der iranische Außenminister Sarif reagierte auf die neuen US-Sanktionen gegen die Zentralbank seines Landes, die zuvor schon mit Strafmaßnahmen belegt worden war. Sie seien ein Indiz für die Verzweiflung Washingtons, weil die Strategie des maximalen Drucks nicht aufgehe. Außerdem warnte er, die US-Maßnahmen seien gefährlich und nicht akzeptabel. Sarif ist seit gestern für die UN-Vollversammlung in New York. Möglicherweise könnte es am Rande ein Treffen mit den verbliebenen Partnern des Atomabkommens geben, darunter ist auch Deutschland. Ein Gespärch zwischen dem iranischen Präsidenten Ruhani, der nächste Woche nach New York kommt, und US-Präsidenten Trump gilt allerdings als unwahrscheinlich.