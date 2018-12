per Mail teilen

Bei der hessischen Polizei gibt es möglicherweise eine Zelle mit rechtem Gedankengut. Innenexperte Schaus wirft dem Innenministerium vor, davon gewusst zu haben.

In Hessen häufen sich Verdachtsfälle auf Polizisten mit rechtem Gedankengut. Die Untersuchungen laufen und mehrere Beamte wurden suspendiert.

Der hessische Landtagsabgeordnete und Innenexperte der Linken, Hermann Schaus, wirft dem Innenministerium in Hessen Vertuschung vor. Im SWR sagte er: "Mein Verdacht ist, dass seitens des Ministeriums bis heute vertuscht wird. Alle Informationen, die bisher vorliegen - und täglich werden sie mehr und schlimmer und dramatischer - haben wir alle nur aus der Zeitung erfahren."

Die Meldung über ein mögliches Netzwerk von Neonazis bei der Polizei habe ihn sehr überrascht, sagte Schaus. Einen so klaren Beleg über rechtsextreme Umtriebe zumindest bei der Polizei in Frankfurt am Main habe es seines Wissens noch nicht gegeben. Es gebe offensichtlich eine große Solidarität innerhalb der Polizei und eine Toleranzschwelle, die extrem hoch sei.

Anlaufstelle für anonyme Hinweise nötig

Zwingend notwendig wäre seiner Ansicht nach eine Anlaufstelle, der man unabhängig und anonym solche Erkenntnisse von Kollegen weitergeben könnte. "Die Polizei macht eine wichtige und gute Arbeit", ergänzte Schaus. "Es muss innerhalb der Bevölkerung klar sein, es darf gar keinen Zweifel geben, dass dort nur mit rechtsstaatlichen Mitteln gearbeitet wird und das dort nur Leute tätig sind, die auch tatsächlich auf dem Boden der Verfassung stehen."