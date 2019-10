"Selbstbeschäftigung lähmt": Das hat in der Vergangenheit meist die SPD betroffen, doch die CDU scheint aufzuholen, meint SWR-Hauptstadt-Korrespondent Uwe Lueb in seinem Kommentar.

"Jahrelange Untätigkeit"

Mehrere CDU-Politiker haben nach dem Stimmenverlust der Partei bei der Thüringen-Wahl Kritik geäußert. Der ehemalige Fraktionschef Friedrich Merz warf Kanzlerin Angela Merkel im ARD-ZDF-Morgenmagazin jahrelange Untätigkeit und mangelnde Führung vor. Ein Beispiel dafür sei die monatelange Debatte über eine Grundrente.



Der CDU-Mittelstandspolitiker Christian von Stetten fordert, die Partei müsse Fehler in der Flüchtlings-, Euro- und Energiepolitik zugeben. Erst dann gebe es eine Chance, verloren gegangene Wähler zurück zu gewinnen, sagte von Stetten der "Heilbronner Stimme". Die CDU erzielte am Sonntag in Thüringer ihr schlechtestes Wahlergebnis in der Landesgeschichte und landete hinter der AfD auf Platz drei.