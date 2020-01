per Mail teilen

Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind gewichtige und auch Trend-Themen. Das merken auch Besucher der Messe Grüne Woche in Berlin. SWR-Umweltredakteur Dominik Bartoschek hat einen Blick auf die Ernährungstrends mit Fleischersatz und Insekten geworfen.

Großer Trubel in Halle 3.2: Journalisten mit Kameras und Messebesucher drängen sich um den Stand, aus dem es so verführerisch nach Grill duftet. Gereicht wird frisch gebrutzelte Bratwurst, in der - und das ist der Grund für die Aufregung - kein Gramm Fleisch steckt.

"Wir sehen eine veränderte Einstellung zum Konsum. Wir sehen, dass die Konsumenten Fragen stellen: Was ist drin und was bewirkt das, was ich esse?" Miguel Serrano, bei Nestlé verantwortlich für Veggie-Wurst

In der Wurst stecken unter anderem Soja, Rote Bete und Möhren. Das soll laut Nestlé gegenüber einem Fleischprodukt 90 Prozent Wasser und 90 Prozent CO2 einsparen.

Reste neu verwerten

Doch nicht nur Fleischverzicht ist angesagt. Auf der Messe als klimafreundlich und ressourcenschonend gelten auch Produkte aus Lebensmittelresten. Beispiele dafür gibt es am Messestand des Lebensmittelverbands Deutschland: Limonade, die aus den Bio-Orangenschalen hergestellt wird, die in Cafés und Bäckereien bei den Saftpressen übrig bleiben. Ein Brotbier, das aus Brotresten hergestellt wird, die Bäckereien nicht mehr verkaufen können. Und Frühstückscerealien aus überreifen Bananen, die im Handel nicht mehr verkauft werden.

Fleischalternative Insekt?

Etwas Mut braucht es, um die Lebensmittel aus Insekten zu kosten, die auf der Messe so zahlreich angeboten werden, zum Beispiel von Marc Schotter am Stand der Firma Insnack:

"Wir haben zum einen unseren Energieriegel, also ein Energiesnack, der ist mit Grillenmehl. Und dann haben wir noch unsere neuen Proteinflips, das ist mit Buffalowurmmehl. Letzte Variante, die richtigen gerösteten Grillen, das ist dann wirklich das komplette Insekt. Davon haben wir fünf verschiedene Geschmackssorten." Marc Schotter, Insnack

Soja statt Fleisch, Insekten - oder doch einfach mehr Obst und Gemüse? Nachhaltige Ernährung ist ein großes Thema bei der Grünen Woche in Berlin. Imago imago

Insekten sind eine gute Proteinquelle, ihre Produktion gilt als besonders klimafreundlich, obwohl genaue Forschungen dazu noch fehlen. Kein Wunder also, dass sich der weltweite Umsatz mit ihnen nach einer aktuellen Studie in den nächsten fünf Jahren verdoppeln soll.