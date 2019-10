Grüne präsentieren ihre Klimaschutz-Forderungen

„Handeln, und zwar jetzt“ – unter diesen Titel hat der Bundesvorstand der Grünen sein knapp 30-seitiges Konzept gestellt. Ein Gegenentwurf zum Klimaschutzpaket der Bundesregierung, das aus Sicht der Grünen eine Enttäuschung ist. Was die Grünen verlangen, geht weit über die Regierungspläne hinaus: Im Bereich Verkehr und Wärme sind die Grünen beispielsweise für eine CO2-Komponente, mit der die Energiesteuern reformiert werden sollten. Der geforderte Einstiegspreis: 40 Euro pro Tonne CO2 ab sofort, mit einer schnellen Steigerung auf 60 Euro pro Tonne. Zum Vergleich: Die Bundesregierung will, dass die geplanten Verschmutzungs-Zertifikate mit einem Festpreis von nur 10 Euro pro Tonne CO2 starten. Als sozialen Ausgleich stellen sich die Grünen ein Energiegeld vor: 100 Euro, die jeder Bürger bekommen soll. Ausdrücklich sprechen sich die Grünen in der Klimapolitik auch für ordnungsrechtliche Schritte aus, sprich: für Verbote. Zu sagen, was geht und was nicht, sei Sinn von Politik und zuglei