Der Rundfunkbeitrag soll ab dem kommenden Jahr steigen. Der Vorschlag der Finanzkommission KEF lautet, den Beitrag von derzeit monatlich 17,50 Euro auf 18,36 Euro pro Haushalt zu erhöhen. Dies entspricht einem Plus von 86 Cent. Die Kommission hatte sich in einem monatelangen Verfahren die Finanzlage der Sender angesehen. Auch wenn der Intendant des Südwestrundfunks, Kai Gniffke, sich ein höheres Ergebnis gewünscht hätte, zeigte er sich zufrieden. Die KEF ist, so Gniffke, "Garant für unabhängigen Qualitätsjournalismus." Daraus ergebe sich der Auftrag, so Gniffke weiter, dem Publikum jeden Tag das bestmögliche Programm und die bestmöglichen Angebote zu bringen.