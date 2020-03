Gewalt auf Lesbos und an der türkisch-griechischen Grenze

Auf Lesbos hat es in den letzten Stunden zwei Brände im Zusammenhang mit Flüchtlingen gegeben. Am Sonntag war in einem Lagergeraum eines Flüchtlingscamps auf Lesbos Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Auch in den verganganen Tagen gab es schon Probleme.