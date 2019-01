Gesunde Ernährung in KiTas

Gesunde Ernährung ist wichtig. Vor allem bei noch sehr jungen Kindern. In sozial schwächeren Stadtteilen ist das in den Kindergärten ein Problem. Deshalb hat der Bund nun Geld bereitgestellt, um den Kindern in diesen Kindergärten eine bessere Ernährung zu ermöglichen. Unsere SWR4-Reporterin Andrea Meisberger war in Trier-West in einem Kindergarten. Denn dort soll es jetzt ein Frühstücksbuffet für die Kinder geben. Die mögen ganz unterschiedliche Dinge.